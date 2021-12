Ruim 40 mensen gedood bij aanvallen op dorpen in Nigeria

Woordvoerder Garba Shehu zei in de mededeling dat president Muhammadu Buhari zijn verdriet uitsprak over de moordpartijen in de staat Nassarawa. “Ik verzeker de mensens in alle ernst dat deze regering haar best doet om de veiligheid van het volk te vrijwaren”, zei Buhari. Hij voegde eraan toe dat de regering “elke steen zal omdraaien om de daders van dit zinloze en barbaarse incident op te sporen en voor het gerecht te brengen”.