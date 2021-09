Ruim 40 doden in noordoosten VS door noodweer

In de stad New York zijn volgens de politie 12 mensen om het leven gekomen als gevolg van de tropische storm, in het nabijgelegen Westchester stierven drie mensen. Volgens nieuwszender NBC overleden elf van de mensen in New York omdat ze in de kelder van hun huis in de val zaten. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. In een voorstad van Philadelphia lieten drie mensen het leven.