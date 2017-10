Ruim 13 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp in Syrië ib

De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Mark Lowcock. Ondanks de vooruitgang die wordt geboekt in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië, blijft de situatie voor de gewone burgers er penibel. Ruim 13 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. Dat zegt de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Mark Lowcock.

Volgens Lowcock blijft de crisis in Syrië een enorme impact hebben op de bevolking. Sinds augustus zijn 436.000 mensen uit Raqqa, de de facto hoofdstad van IS in het noorden het land, gevlucht. Daarnaast zijn ook 350.000 burgers uit de oostelijke stad Deir ez-Zor gedreven, 250.000 van hen alleen al in oktober.





In totaal wonen nog 3 miljoen mensen in Syrië in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn voor noodhulp.