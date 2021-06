Roze spreeuw duikt uitzonderlijk op in ons land: zo herken je de vogel

Kalmthout Vlaamse primeur voor Kalmthout­se Heide: roken voortaan verboden bij code geel

14:22 Na de brand afgelopen weekend op de Kalmthoutse Heide, veroorzaakt door een open vuur, heeft burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) beslist om een algemeen rookverbod in te voeren. Dat geldt vanaf code geel. De Kalmthoutse Heide is daarmee het eerste natuurgebied in Vlaanderen waar zo’n verbod van kracht is. Minister Zuhal Demir (N-VA) gaf dinsdag al aan om te onderzoeken of het overal in Vlaanderen kan ingevoerd worden.