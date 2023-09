Ronsenaar Youssef verliest deel familie en vrienden door aardbeving Marokko en start zelf inzamelactie

OEKRAÏNE LIVE. Rusland wil weer tanks uit Sovjettijd­perk bouwen - Oekraïne boekt vooruit­gang in zuiden, hevige gevechten in oosten

Zondag is de laatste dag dat kan worden gestemd in lokale Russische verkiezingen, ook in de door de Russen bezette gebieden in Oekraïne. Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag 32 drones met explosieven naar Oekraïne gestuurd, waarvan er 25 neergehaald konden worden. Er zou één gewonde zijn gevallen door vallende brokstukken. Dat zegt het Oekraïense leger zondag.