Romeo Beckham is het nieuwe gezicht van Yves Saint Laurent

Waarom Spaanse leerkrach­ten in jurk of rok voor de klas gaan staan

In ons land staat de kledingstijl van meisjes in de klas ter discussie. In Spanje zijn het de mannelijke leerkrachten zelf die in jurk of rok voor het bord opduiken. Sinds enkele maanden is er immers een campagne aan de gang voor meer diversiteit binnen de schoolmuren. De bal ging aan het rollen toen een leerling van school gestuurd werd omdat hij een jurk droeg.