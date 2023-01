Roman Abramovitsj verkoopt bedrijf waarin hij honderden miljoenen investeerde... voor 1 euro

Met de verkoop komt een einde aan een periode van maandenlange onzekerheid voor het bedrijf als gevolg van economische sancties van het Westen tegen Rusland vanwege in inval in Oekraïne. Rusland viel Oekraïne op 24 februari 2022 binnen. Hierop legden de VS, de Europese Unie en andere westerse landen harde sancties op aan het land. Onder meer de steenrijke oligarchen, die vaak nauwe banden hebben met het Kremlin en president Vladimir Poetin, worden daarbij geviseerd. Diezelfde sancties zorgden er in maart vorig jaar ook al voor dat Abramovitsj voetbalclub Chelsea FC moest verkopen.

Al 15 jaar verlieslatend

Truphone is gespecialiseerd in de verkoop van ingebouwde simkaarten, die onder meer worden gebruikt door Apple en veel mobiele netwerkoperatoren. Het bedrijf heeft ongeveer 450 mensen in dienst en biest diensten aan in ongeveer 200 landen. Abramovich investeerde zelf 300 miljoen pond (340 miljoen euro) in het telecombedrijf en was in het bezit van 23 procent van de aandelen. Het bedrijf zou 15 jaar op rij verlies maken. De nieuwe investeerders hebben toegezegd om tot 17 miljoen euro in Truphone te investeren.