Rode Kruis doet dringende oproep naar bloeddonoren

Faroek: “De acteur is vrijgela­ten omdat er nog te weinig juridisch belastende elementen zijn tegen hem”

12:59 De acteur die is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik, is intussen verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verkrachting van minderjarigen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. De man is niet aangehouden omdat er voorlopig geen juridisch bewijs is, zo legde gerechtsjournalist Faroek Özgünes uit in HLN LIVE.