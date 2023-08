“Robotyne? Een paar straten en een postkantoor. Wat in het noordoosten van Oekraïne gebeurt, is strategisch veel belangrijker”

DEBAT VAN DE DAG: Een goed idee: Nederlands als enige voertaal op school? Dit is jullie mening

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) rolt volgend jaar een actieplan Nederlands uit. Weyts zegt dat het Nederlands de enige voertaal moet worden op school, zowel in de klas als op de speelplaats. Ook maakt hij werk van minimumdoelen Nederlands voor de derde kleuterklas. Is het een goed idee om Nederlands te verplichten in de klas en op de speelplaats? Eerst lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.