Robots verklaren op VN-conferentie dat ze wereld op efficiëntere manier kunnen leiden dan de mens

Frankrijk Twee kinderen (5 en 10) dood aangetrof­fen bij familiedra­ma in dorp aan Belgische grens

De Franse politie voert sinds vanmorgen een onderzoek naar een mogelijk familiedrama in een dorp op amper 1 kilometer van de Belgische grens. Grootouders ontdekten dat hun twee kleinkinderen, van 5 en 10 jaar oud, dood in bad lagen. Hun moeder is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk gaat het om dubbele kindermoord.