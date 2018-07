Robert en Simone vieren 70ste huwelijksverjaardag 18 juli 2018

Robert Vereecken en Simone Van Den Brempt vierden hun 70ste huwelijksverjaardag. Robert werd geboren op 14 december 1928 in Gijzegem en Simone op 13 maart 1928 in Hofstade. De twee leerden elkaar in 1947 kennen in het station van Gijzegem. Op 7 juli 1948 gaven ze elkaar het jawoord in Hofstade. Robert ging aan de slag als beroepsmilitair, eerst in Duitsland, later in Evere. Nadien werkte hij bij chocolaterie Callebaut. Simone werkte als onderhoudswerkvrouw in de rijksbasisschool van Gijzegem. Ze kregen 6 kinderen: Marlene, Marianne, Beatrice, Stefan, Mireille en Micheline. Er volgden 8 kleinkinderen: Elke, Dave, Gregor, Birgit, Charlotte, Timothy, Nick en Brent. De familie blijft uitbreiden met 2 achterkleinkinderen: Manon en Fien. Robert was oprichter en bestuurslid van voetbalclub FC Wilskracht Gijzegem. Tot 2 jaar geleden reed Robert nog per fiets, vooral naar het veer in Appels waar hij goed bevriend raakte met Jo, de veerman. Zolang ze goed te been was, ging Simone steeds mee met het busje van de Karreeloven om andere mensen in rusthuizen te gaan bezoeken.





(RLA)