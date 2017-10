Robbie Williams verklaart stopzetting tour: "Zeer verontrustende testresultaten" MVO

11u51 1 EPA

Eerder dit jaar moest Robbie Williams (43) plots zijn tour stopzetten, en dat maakte zijn fans natuurlijk erg ongerust. Nu trekt hij naar YouTube om hen een langverwachte update te geven over zijn gezondheidssituatie. "Ik had niets liever gewild dan de tour afmaken, en dat heb ik in eerste instantie ook geprobeerd," aldus de 'Angels'-zanger. "Maar toen kreeg ik een paar zeer verontrustende testresultaten, en ik kon echt niet verder blijven gaan. Ik ben zelfs opgenomen in de intensive care. Vijf weken geleden was ik echt een wrak."

Vandaag gaat het veel beter, zo zegt hij zelf. "Ik kijk ernaar uit om de tour verder te zetten, dus je hoeft niet bang te zijn dat de concerten niet opnieuw ingepland zullen worden. Met mijn gezondheid is alles in orde. Ik ben veganist nu." Voegt hij daar met een speelse grijns aan toe. "En ik doe elke dag yoga. Maar geen zorgen, ik eet nog steeds hamburgers!" Het zal dus niet lang duren eer we de artiest weer in actie kunnen zien.