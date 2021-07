Riemst en Bilzen getroffen door hevige regenval, Nederlandse snelweg volledig versperd

In Bilzen en vooral in Riemst kwamen gisterenavond verschillende straten blank te staan door de hevige regenval. Bij de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg liepen veertig meldingen binnen. In Limburg vindt deze ochtend overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters, aangezien het risico op overstroming nog groot is. Veel wateroverlast was er gisterenavond ook in verschillende delen van Nederlands-Limburg, zo verdween de A79 ter hoogte van Heerlen volledig onder water, aldus een woordvoerder van de politie.

In eigen land werd Riemst het zwaarst getroffen. Onder meer in Vroenhoven, Val-Meer en Heukelom liepen straten onder. Daarnaast kwamen ook de Bolderstraat in Zichen-Zussen-Bolder en een groot gedeelte van de Maastrichtersteenweg onder water te staan.

Vanuit Bilzen werden er zandzakken aangeleverd aan de zwaar getroffen gehuchten in Riemst. Ook in Bilzen was er wateroverlast op de gekende plaatsen, waaronder in Rosmeer. In Voeren werd alarmpeil oranje afgekondigd door de rivieren de Voer en de Berwijn.

“Op dit moment zijn er 40 meldingen binnengekomen, enorm lokaal wel”, klonk het gisterenavond bij de brandweerzone Oost-Limburg. “20 à 25 meldingen zijn allemaal voor Riemst. We verwachten dat de situatie in de loop van de nacht en de ochtend nog gaat verergeren. We hebben meer dan 3.000 zandzakken klaarliggen.”

Overleg met Limburgse gouverneur

In Limburg vindt deze ochtend overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters. “Daarna gaan we communiceren. We willen de mensen duidelijk maken waar men miserie kan verwachten”, klinkt het.

Het zwaartepunt van het noodweer wordt voorlopig in de namiddag verwacht. Vooral de (zuid)oostelijke helft van België lijkt getroffen te zullen worden.

Voor de ganse episode verwacht het KMI in Limburg flinke hoeveelheden van 60 tot 130 liter per vierkante meter. Ter vergelijking: in de hele maand juli valt normaal gezien slechts 70 liter per vierkante meter. In Limburg geldt daarom code oranje van gisteravond tot vanavond.

“Ga niet meer de weg op”

Het noodweer trof ook Nederland hard. De politie riep er automobilisten op om de A79 te mijden, de snelweg tussen Heerlen en Maastricht. Hevige regenbuien zorgden er voor wateroverlast. Het verkeer richting Heerlen wordt omgeleid vanaf knooppunt Kruisdonk op de A2 via de A76. “Volg de aanwijzingen en ben (sic) niet te eigenwijs, dat kan u duur komen te staan", waarschuwt de politie op Twitter.

Ook riep de politie mensen op niet meer de weg op te gaan, tenzij dat dringend noodzakelijk is. In Maastricht liep het Emmaplein onder water.

In Kerkrade stortte het dak van een bedrijf in als gevolg van de plensbuien. Ook de gevel raakte daardoor beschadigd. Op dat moment was niemand meer in het bedrijf aanwezig. De werknemers hadden drie minuten voor het instorten het bedrijf verlaten. Niemand raakte gewond.

Volledig scherm Snelweg A79 ter hoogte van Heerlen. © ANP

