Reynders: "Misdaden IS niet ongestraft laten, maar verzoening ook belangrijk voor herstel Midden-Oosten" HA

14 mei 2018

14u10

Bron: Belga 0 De strijd tegen straffeloosheid is van groot belang bij de wederopbouw van de samenlevingen in het Midden-Oosten, nu terreurgroep IS (Islamitisch Staat) er militair zo goed als verslagen is. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gezegd op de internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten.

Reynders zit samen met zijn Libanese ambtgenoot Gebran Bassil in het Egmontpaleis in Brussel de conferentie over het Midden-Oosten voor. De bedoeling van de bijeenkomst is om afspraken te maken over het herstel van de regio. Die wederopbouw moet de gevluchte etnische en religieuze minderheden de kans geven om terug te keren naar hun land. De focus van de conferentie ligt op Irak en Syrië, twee landen waar IS tot voor kort nog een belangrijk deel van het grondgebied controleerde.



Evenwicht vinden tussen verzoening en de strijd tegen straffeloosheid vormt een belangrijke uitdaging Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR)

Reynders wees tijdens de conferentie op het belang van de strijd tegen straffeloosheid. Het opnieuw instellen van een systeem van gerechtigheid wordt als essentieel gezien om ervoor te zorgen dat slachtoffers zich achter de wederopbouw van de staat scharen.

"De misdaden van IS mogen niet ongestraft blijven. Voor het herstel is het cruciaal dat ze verantwoordelijk worden gesteld voor hun misdaden", aldus Reynders. "Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen voor een verzoening, anders wordt het onmogelijk om mensen opnieuw in hetzelfde land te laten samenleven. Het vinden van een evenwicht tussen verzoening en de strijd tegen straffeloosheid vormt dan ook een belangrijke uitdaging."

conferentie in Egmontpaleis #Brussel over de strijd tegen het geweld tegen etnische en religieuze minderheden in het Midden-Oosten met 🇧🇪 en @Gebran_Bassil 🇱🇧 in aanwezigheid van Jezidi-slachtoffer @NadiaMuradBasee pic.twitter.com/hgHUdJ2CBC didier reynders(@ dreynders) link

Tientallen landen en internationale organisaties nemen vandaag deel aan de conferentie. Naast België en Libanon hebben onder meer ook Irak, Frankrijk, Armenië, Hongarije, Turkije, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een regeringsvertegenwoordiger gestuurd. Ook de Russische ambassadeur in België woont de conferentie bij.