Reuzendrager Guy Moens duwt Open Vld-lijst 20 juli 2018

02u26 0 Guy Moens uit de Boonwijk in Sint-Gillis, die goed gekend is als reuzendrager, zal de Open Vld-lijst in Dendermonde duwen.

Ook binnen Open Vld Dendermonde is Moens geen onbekende. Bij de verkiezingen in 2006 kreeg hij 291 voorkeurstemmen, goed voor het negende beste resultaat op de lijst. In 2012 klokte hij af op 360 voorkeurstemmen, het zesde beste resultaat.





Guy Moens werkt bij hoogspanningsnetbeheerder Elia, waar hij ook vakbondsafgevaardigde is. Ook is hij al 43 jaar actief in voetbalmiddens. Daarnaast is hij bij het grote publiek bekend als drager van de Dendermondse reus Goliath.





Lijsttrekker Laurens Hofman en voorzitter Dirk De Vries zijn tevreden met het engagement van Guy Moens. "Zijn kandidatuur onderstreept nogmaals de ambitie van onze partij om meer dynamiek te brengen in Dendermonde", klinkt het. "Guy is van vele markten thuis en weet een stevige achterban te verzamelen." (DND)