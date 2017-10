Republikeinse senator: "Trump kan tot Derde Wereldoorlog leiden" Redactie

04u50 0 EPA De Republikeinse senator Bob Corker. Een senator van dezelfde partij als Donald Trump heeft ongehoord hard uitgehaald naar de Amerikaanse president. Volgens Bob Corker kan Trump de Verenigde Staten, door zijn roekeloze dreigementen tegen andere landen, "op het pad naar een Derde Wereldoorlog" brengen.

De Republikeinse senator sprak zondagnacht met The New York Times na een dag waarin hij op Twitter al een flinke woordenstrijd met Trump had gehad. Trump twitterde dat Corker, die zich niet herkiesbaar stelt, "een obstakel voor de agenda van het Witte Huis is" en "het lef niet heeft om de verkiezingsstrijd aan te gaan".



De senator uit de staat Tennessee reageerde in een tweet meteen fel: "Het is jammer dat het Witte Huis is verworden tot een crèche voor volwassenen, waar de crècheleider vanochtend blijkbaar niet op zijn werk is verschenen." Corker is voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Trump beschuldigde Corker er ook van verantwoordelijk te zijn voor de "verschrikkelijke nucleaire deal met Iran".

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. Senator Bob Corker(@ SenBobCorker) link

'Reality show'

In het interview met de Amerikaanse krant zegt Corker dat Trump het presidentschap behandelt als een "reality show", alsof hij nog in The Aprentice zit. Hij geeft aan bezorgd te zijn. "Iedereen die om ons land geeft, zou bezorgd moeten zijn." Volgens de senator is Trump zo'n acuut gevaar dat leden van de regering hem in het gareel moeten houden. Hij legde zijn tweet over de crèche uit: "Ik weet zeker dat elke dag in het Witte Huis geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat hij zich inhoudt."

Trump heeft volgens Corker meer dan eens het werk van diplomaten onderuit gehaald door over onderhandelingen te twitteren. Corker is een prominent lid van de Republikeinse Partij. In zijn tweetstorm zei Trump eerder op de dag over hem: "Ik verwachtte allang dat Corker een negatieve impact zou hebben op onze geweldige politieke agenda."

Bob Corker gave us the Iran Deal, & that's about it. We need HealthCare, we need Tax Cuts/Reform, we need people that can get the job done! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn't have the guts to run! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link