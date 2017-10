Republikeinse senator: "Trump castreert zijn minister van Buitenlandse Zaken publiekelijk" TT

06u45

Bron: The Washington Post 0 AFP Trump met zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De Republikeinse senator Bob Corker vindt dat president Trump zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken continu afvalt en hem het leven moeilijk maakt. Corker maakt in een interview met The Washington Post zelfs de vergelijking met een "publieke castratie".

Volgens Corker zorgt Trumps buitenlands beleid ervoor dat de VS telkens voor "binaire keuzes" komen te staan, zoals ten oorlog trekken tegen landen als Iran en Noord-Korea of hen toelaten kernwapens te ontwikkelen.



De senator, voorzitter van de Senaatscommissie Buitenlandse Relaties, vindt dat Tillerson daarentegen "fenomenale" dingen doet voor de Amerikaanse diplomatieke relaties met China. "Maar als je de benen onder je eigen topdiplomaat uithaalt, valt dat allemaal in duigen. Onze samenwerking met Peking is de sleutel om het niet tot een binaire keuze te laten komen. Maar als je je eigen minister van Buitenlandse Zaken publiekelijk castreert, haal je dat van tafel."



Corker is de laatste dagen in een felle strijd met Trump terechtgekomen nadat de senator bekendmaakte zich volgend jaar niet herverkiesbaar te stellen. Volgens de president heeft Corker "de ballen niet" om opnieuw op te komen, waarna de senator het Witte Huis vergeleek met een kindercrèche waar de onthaalmoeder vergeten opdagen is. Volgens Corker vindt Tillerson Trump bovendien een idioot en is de president goed op weg de VS richting de Derde Wereldoorlog te helpen.

EPA Bob Corker.

