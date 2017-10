Republikeinse senator is gedrag Trump zat en verlaat de politiek ib

Bron: Reuters, AD.nl 3 AFP De Republikeinse senator Jeff Flake en zijn vrouw na de aankondiging dat hij uit de politiek gaat. De Republikeinse senator van de staat Arizona, Jeff Flake, een prominent criticus van president Trump, stapt op. De man weigert naar eigen zeggen medeplichtig te zijn aan "de uitholling van de democratie, minachting voor de waarheid of fatsoen en provocaties die tweet na tweet de wereldvrede bedreigen."

"Voor een Republikein als ik is er vermoedelijk geen plaats in het huidige Republikeinse klimaat of in de huidige Republikeinse partij'', aldus Flake. Zijn termijn namens de staat Arizona loopt in 2018 af. Door zijn besluit komt de toch al krappe meerderheid van de Republikeinen in de Senaat (52 tegen 48 zetels) volgend jaar mogelijk nog meer in gevaar.



AFP Jeff Flake tijdens zijn aankondiging dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt.

Geëscaleerde ruzie

Trump lag eerder al flink in de clinch met partijgenoot Bob Corker, die vandaag in een interview met CNN wederom zware kritiek op de president uitte. De Republikein uit Tennessee beschuldigde de president ervan zijn land te ontwrichten. "Bovendien beschadigt hij relaties met het buitenland, relaties die we zo goed kunnen gebruiken", aldus de senator. Trump strafte die beschuldiging direct af op Twitter, waar hij Corker "een lichtgewicht dat nooit zou worden hergekozen" noemt en een "incompetent commissievoorzitter."

Isn't it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn't get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Spanningen

De geëxplodeerde ruzie zet grote druk op een geplande bijeenkomst van Trump met Republikeinen die moeite hebben met zijn beleid. Het gesprek was bedoeld om de spanningen weg te nemen opdat Trumps politieke agenda, waaronder de belastingverlaging, alsnog door het parlement kan worden geloosd.