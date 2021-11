Republikein Glenn Youngkin wint gouverneursrace Virginia, slecht nieuws voor president Biden

Het is de eerste keer sinds 2009 dat de Republikeinen in Virginia de gouverneursverkiezing winnen. McAuliffe lag afgelopen zomer nog ruim op kop in de peilingen, maar zag zijn voorsprong verdampen in de aanloop naar de gouverneursverkiezing. Biden won bij de presidentsverkiezingen van 2020 in Virginia nog ruim van toenmalig president Donald Trump. Het verlies van McAuliffe in Virginia nu wordt door politieke analisten gezien als een afwijzing van Bidens huidige nationale agenda.

Trump

De Democraat McAuliffe kreeg tijdens zijn campagne hulp van prominente partijgenoten als oud-president Barack Obama, maar die konden het tij niet keren. Politieke nieuwkomer Youngkin deed op zijn beurt geen beroep op zijn bekende partijgenoot Trump, die zich volgens Amerikaanse media grotendeels afzijdig hield tijdens de campagne.

Trump heeft inmiddels alsnog van zich laten horen. Nog voordat de verkiezingsuitslag bekend was, maakte hij volgens Amerikaanse media duidelijk dat de overwinning van Youngkin ook vooral aan hem te danken is. Trump zei in een verklaring dat zijn achterban op grote schaal is gaan stemmen en dat zou de Republikeinen de overwinning hebben opgeleverd.

Onvrede

Youngkin kreeg volgens voorlopige uitslagen bijna 51 procent van de stemmen, tegenover ongeveer 49 procent voor McAuliffe. Die had volgens Amerikaanse media vooral last van onvrede over het beleid van Biden. De populariteit van de president staat onder druk door het chaotische vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan en door het gekibbel in het Congres over zijn ambitieuze economische plannen.

De race om het gouverneurschap werd verder gedomineerd door culturele kwesties. Zo beloofde Youngkin ouders meer controle over hoe openbare scholen zaken als ras, gender en Covid-19-protocollen aan te pakken. McAuliffe maakte zich hard voor onder meer de bescherming van het recht op abortus en het kiessysteem.

Volledig scherm Fox News riep Youngkin als eerste als winnaar uit. © REUTERS

Paniekreactie

Met de overwinning van Youngkin hebben de Democraten dus voor het eerst in meer dan tien jaar een verkiezing op staatsniveau verloren in Virginia. Het vooraf al gevreesde verlies veroorzaakt mogelijk een paniekreactie binnen de partij, die al twijfelt over haar kansen bij de midterms binnen een jaar.

Die tussentijdse verkiezingen zullen uitmaken wie op nationaal niveau de controle over het Huis en de Senaat in handen krijgt. De Democraten hebben momenteel maar één zetel op overschot in de Senaat (omdat de vicepresident bij een ex aequo de doorslaggevende stem heeft) en in het Huis verloren de Democraten bij de verkiezingen van vorig jaar een deel van hun zetels.

Dromen

De Republikeinen zijn ondertussen aan het dromen. “Virginia is een zeer blauwe (Democratische, red.) staat, dus het feit dat we zo competitief zijn, zegt genoeg over de toestand van ons land en de populariteit van Biden”, zei de voorzitter van de Republican National Committee Ronna McDaniel in de aanloop naar de gouverneursverkiezing al aan persagentschap AP.

Volledig scherm De Democratische kandidaat Terry McAuliffe. © REUTERS