Reporter VTM NIEUWS lastiggevallen tijdens uitzending, Twitter reageert verontwaardigd: “Degoutant” LH

14 maart 2020

20u17 893 Reporter van VTM NIEUWS Evelyne Boone is deze avond tijdens de nieuwsuitzending lastiggevallen door een man, die haar -in volle coronatijden- op haar wang kuste. Het incident deed zich voor in Antwerpen. Op Twitter wordt massaal verontwaardigd gereageerd en krijgt Boone lof omdat ze zo kalm bleef.

De reacties gaan van “degoutant” tot “schandalig wat net gebeurde”. Verschillende mensen roepen de reporter ook op om klacht in te dienen tegen de man. “Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag. De nieuwsredactie en de journaliste in kwestie zullen dan ook een klacht indienen bij de politie tegen de man”, laat VTM in een persbericht weten.

“In deze tijden is het cruciaal dat journalisten hun werk kunnen doen en verslag kunnen uitbrengen in veilige omstandigheden. VTM NIEUWS roept ook iedereen op om steeds een veilige afstand te bewaren van journalisten.”

“We nemen zelf heel strenge maatregelen om onze journalisten op een veilige manier hun werk te laten doen. Verslaggeving rond corona is nu namelijk cruciaal. We roepen alle mensen op om journalisten hun werk te laten doen en een veilige afstand te houden. Het spreekt voor zich dat we een klacht neerleggen tegen de man in kwestie, niet alleen omwille van coronarisico maar ook omwille van grensoverschrijdend gedrag", zegt Nicholas Lataire, hoofdredacteur ad interim van VTM NIEUWS.

Wow @VTMNIEUWS schandalig wat net gebeurde met jullie live reporter. Kan echt niet door de beugel! Hopelijk wordt er wel op die man gereageerd. #vtmnieuws Quinten Braem(@ QuintenBraem) link

Beste @EvelyneBoone, aarzel aub niet om klacht neer te leggen voor aanranding van je eerbaarheid. Identificeren van deze man is zo gebeurd. Wansmakelijk dat mensen zulk gedrag nog grappig vinden en voor camera durven stellen. Sarah Frederickx(@ FrederickxSarah) link