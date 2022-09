REPORTAGE. Op de Voka-receptie praatte de beau monde van de Vlaamse ondernemers en politiek maar over één ding: “De recessie is al gearriveerd”

Van N-VA-voorzitter Bart De Wever tot eerste minister Alexander De Croo (Open Vld), de Vlaamse toppolitici wilden niet ontbreken op de aftrap van het politiek-economische najaar. De receptie en het debat van het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) trokken zoals steeds de fine fleur van de Wetstraat en omgeving. Maar bovenal die van het Vlaamse ondernemersleven. Hoe kijken zij tegen de delicate situatie aan?

Lees ook PREMIUM Weinig animo om te morrelen aan index op Voka-debat, Lachaert en De Wever wel voorstander om die netto uit te keren

Quote “De staatskas is leeg, je moet je inspannin­gen toespitsen op enkel die mensen die het écht nodig hebben” Luc De Bruyckere, voorzitter Seneca NV

Volledig scherm Luc De Bruyckere tijdens de Voka-receptie. © Photonews

‘Parfum de crise’

In de wachtrij aan de toog treffen we Luc De Bruyckere, voorzitter van Seneca NV én éminence grise van het Vlaamse bedrijfsleven. Hij houdt het bij een bescheiden Vlaams biertje. “De recessie is al gearriveerd”, zegt De Bruyckere onomwonden. Hij verwijst naar de moeilijke periode van 2007-2008, toen hij zelf aan het roer stond van werkgeversorganisatie Voka. “Toen de financieel-economische crisis volop woedde, werd het systeem van tijdelijke economische werkloosheid ingeroepen. We moeten zulke maatregelen opnieuw activeren als dat nodig is. Zo kunnen noodlijdende bedrijven hun werknemers even aan boord houden tot de ergste storm voorbij is.” Voor algemene steunmaatregelen loopt De Bruyckere niet warm: “De staatskas is leeg, je moet je inspanningen toespitsen op enkel die mensen die het écht nodig hebben.”

Een reeks lekkere hapjes en enkele glazen van de betere alcohol kunnen niet verhinderen dat in de zaal een ‘parfum de crise’ in de lucht hangt. Het plechtstatige Bozar-gebouw is nochtans netjes aangekleed voor de gelegenheid. Voka houdt er naar jaarlijkse traditie begin september een politiek kopstukkendebat voor zijn leden - naar schatting zo’n 18.000 bedrijven. De gastenlijst is indrukwekkend: ruim 600 Vlaamse topondernemers, politici en lobbyisten tekenen present. Hier worden geen beslissingen genomen, maar rijpen wel de gedachten.

Quote “Ons bedrijfsle­ven kampt momenteel met een dubbele handicap: stijgende energiekos­ten, maar ook loonkosten als gevolg van de galopperen­de inflatie” Marc Adriansens , directeur ICO NV

Naar West-Vlaamse gewoonte arriveert Marc Adriansens , directeur van ICO NV, stipt op tijd op de receptie. Voordeel van een vroege vogel te zijn: de buffettafeltjes zijn nog onaangeroerd en aan de toog staat nog geen wachtrij. Adriansens komt nochtans van het verre Zeebrugge: het was aan zijn gasterminals dat premier Alexander De Croo recent de alarmbel luidde over vijf à tien moeilijke winters die ons wachten. Adriansens schetst het probleem: “Ons bedrijfsleven kampt momenteel met een dubbele handicap: stijgende energiekosten, maar ook loonkosten als gevolg van de galopperende inflatie. Beide verdienen de aandacht van onze politici, dat heb ik de premier zelf ook gezegd.”

Quote “We moeten de gasprijs en de elektrici­teits­prijs van elkaar loskoppe­len: nu stuwt de ene de andere mee omhoog” Henk Deraedt, directeur Allianz Trade

Volledig scherm Henk Deraedt van kredietverstrekker Allianz Trade. © Photonews

Henk Deraedt, directeur van kredietverstrekker Allianz Trade, is een verwoed netwerker én al jaren trouw lid van Voka. Hij benadrukt de urgentie van politieke actie: “Als internationaal bedrijf kijken wij vaak naar hoe de economische situatie in Groot-Brittannië evolueert: daar lopen ze vaak wat voor op het Europese vasteland. We zien er nu al meer wanbetalingen en falende bedrijven. Hier zien we die rode cijfers nog niet, maar we moeten waakzaam zijn.” Ziet Deraedt onmiddellijke oplossingen om het bedrijfsleven wat zuurstof te geven? “We moeten de gasprijs en de elektriciteitsprijs van elkaar loskoppelen: nu stuwt de ene de andere mee omhoog. Dat Europese systeem moet veranderen.”

Zware winter

In het midden van de receptiezaal brandt de lamp, letterlijk en figuurlijk. Elke crisis heeft verliezers, maar ook winnaars. Deze dagen zijn dat de energieproducenten. Toch kijkt ook Cedric Osterrieth, directeur van Engie-Electrabel, bedrukt: “De huidige marktsituatie is ook voor ons niet houdbaar. Wij hebben in België drie miljoen klanten, maar die komen massaal bij ons aankloppen met de vraag om hun factuur te verlagen. Momenteel betaalt één op de drie mensen in Wallonië zijn of haar energiefactuur niet of laattijdig. Waar gaat dat deze winter eindigen? Wij zijn ook niet zeker van onze inkomsten.”

Quote “Wij hebben in België drie miljoen klanten, maar die komen massaal bij ons aankloppen met de vraag om hun factuur te verlagen” Cedric Osterrieth, directeur Engie-Electrabel

Osterrieth verkeert in het gezelschap van Frederik Pieters en Jan Remeysen, beiden behorend tot de bedrijfstop van BASF Antwerpen. Hoe kan Vlaanderen volgens hen zijn kostbare economische weefsel van de ondergang redden? Remeysen: “Er is geen magische oplossing, de politiek moet een alomvattend beleid voeren. Minder afhankelijk worden van één energievorm en van één afnemer, maar zoiets doe je niet op één jaar, hé. Bedrijven zullen op korte termijn deze winter moeten proberen te overleven. Wij hebben zelf jaren geleden al geïnvesteerd in eigen energieproductie op onze bedrijfssite: zo zijn we onafhankelijk van de buitenwereld.”

Lees ook: