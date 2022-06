REPORTAGE. Lego bestaat 90 jaar: toen oprichter eerste plasticmachine wilde kopen, verklaarde familie hem gek

ASSISEN. “Het kan niet gebeurd zijn zoals Pardaens zegt dat het gebeurd is”

“Heren, ik heb om vijf uur die gasfles met butaan open gedraaid, een halve fles whisky gedronken en ben ingeslapen. Zes uur later werd ik wakker. Bij de tafel stak ik een sigaret aan. Alles vloog in brand. De tafel. De stoelen. Ikzelf. Zo is het gegaan en niet anders! Ik zweer het op de ogen van mijn kleinkinderen.” Guy Pardaens hield ook vandaag mordicus vol dat hij na het doodslaan van zijn ex Nicole Van Assche zelf ook dood wilde. En dat het zeker niet de bedoeling was om de boel de lucht in te laten vliegen. En nog minder, om zijn rivaal mee te laten ontploffen.

1 juni