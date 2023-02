REPORTAGE. In het Ibis hotel in Ruisbroek waar 172 asielzoekers verblijven valt de directeur uit de lucht: “Dit is misleiding”

‘Ibis Brussel Zuid’, het is zoals toeristen de luchthaven van Charleroi kennen als ‘Brussels South Airport’. Want het hotel waar sinds gisteren 172 asielzoekers verblijven ligt net over de grens van het Brussels Gewest in het slaperige Vlaamse Ruisbroek. Tussen een wirwar van lintbebouwing en industrieterreinen staat het hotel, waar alle grootstedelijke problematiek veraf lijkt. Tot nu. “Maar hier zijn we tenminste veilig”, klinkt het bij de asielzoekers.