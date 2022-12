REPORTAGE. Een voormiddag in de schuilkelders van Kiev, terwijl de Russische raketten door de lucht vliegen: “Als Poetin ons zo op de knieën wil krijgen, is hij mis”

Nog minder dan 48 uur. Haalt de federale regering haar deadline om deal over de kerncentra­les uit de brand te slepen?

De klok tikt. Nog tot oudejaarsavond heeft de federale regering om een deal met Engie uit de brand te slepen over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales. Waarover struikelen de verschillende partijen nog? Is het probleem bij akkoord werkelijk van de baan? En wat als er geen compromis komt? “Of de deal nu voor of na middernacht is, het licht gaat niet plots uitvallen hé.”

6:00