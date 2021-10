REPORTAGE. Bij het Belgische Solar Team in Marokko, klaar voor race van 2.500 km door woestijn: “Wagen van amper 170 kilogram in haaienhuid”

Dit is arts over wie minister Beke sprak: Roger (70) reanimeer­de patiënt en stierf vervolgens aan corona

24 oktober Het was een opvallend zinnetje in de ‘De zevende dag’ waarin Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) pleitte voor een derde prik en vertelde dat er “een huisdokter is overleden aan corona na het reanimeren van een patiënt”. Die arts is Roger Vandroogenbroeck (70) uit Lembeek. Hij slaagde erin om een - zo bleek achteraf - besmette patiënt weer tot leven te wekken, maar liet vervolgens zelf het leven.