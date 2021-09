Renault schrapt nog eens 2000 banen in Frankrijk

Independer.be Een eigen auto: dit moeten jongeren er (extra) voor betalen

16 september Het is zover: je gaat studeren aan de universiteit of hogeschool. Hotel mama wordt nog niet uitgecheckt, maar de campus is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een kleine stadswagen is dan de ideale oplossing. Maar kies je best voor een oudere, meer vervuilende auto, of voor een splinternieuwe ecowagen? Wat is op termijn de goedkoopste optie? Independer.be vergelijkt.