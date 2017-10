Renault heeft goed nieuws voor Vandoorne - "Bottas moet Hamilton afschermen" Jo Bossuyt

19u38

Bron: Belga 1 EPA

Renault heeft goed nieuws voor Vandoorne

Dat vooral Mercedes en in mindere mate Ferrari dit seizoen onklopbaar zijn in de kwalificaties heeft een technische verklaring. Het zijn immers de enige motoren die een zogenaamde 'kwalificatiemodus' hebben. Lees: heel even meer vermogen uit de zescilinder pezen. Een modus waarin je onmogelijk een volledige koers kunt rijden, anders klapt het ding uit elkaar. Het biedt de twee topteams een wezenlijk voordeel op Red Bull, dat met een motor van Renault rijdt. En verklaart waarom Max Verstappen in de Red Bull-Renault nooit met Hamilton kan kampen in qualifying, maar de Brit wel kan kloppen in de race, zoals vorige week in Maleisië.



Maar volgend jaar komt daar verandering in. Renault werkt immers aan een nieuwe motor die een speciale modus krijgt voor de kwalificaties. En dat is goed nieuws voor niet alleen Verstappen, maar ook Stoffel Vandoorne. McLaren doet het volgend seizoen immers me de Franse motor. En een motor met kwalificatiemodus is uiteraard conditio sine qua non om een zo goed mogelijk uitgangspositie voor de race te hebben.

"Bottas moet Hamiton afschermen."

Valtteri Bottas kwam er vorige week in Sepang niet aan de pas. Vijfde op de startgrid, vijfde in de uitslag. Op bijna een minuut van winnaar Verstappen, 44 seconden achter zijn teamgenoot Hamiton. Of hoe de Fin nooit het goede ritme vond. Bottas zelf had het na afloop over de banden, hoe moeilijk hij het gevonden had om die optimaal te gebruiken. Maar ook: hoe hij zich nooit goed voelde in de Mercedes, vorige week.





En als het eens een mentaal probleem was. Vrij vertaald: als Bottas eens niet goed in zijn vel zat. Om te beginnen is er dat contract: hij mocht bijtekenen tot einde 2018. Met andere woorden, tot Max Verstappen vrijkomt bij Red Bull. En dan is er vooral wat Sebastian Vettel verklaarde, ter aankomst in Suzuka: dat Bottas gedegradeerd is tot hulpje van Hamilton, bij Mercedes. "Toen ik naderde op Bottas merkte ik het meteen", zei de Duitser. "Het was duidelijk wat de tactiek van Mercedes was. Bottas moest me zolang mogelijk ophouden. Om Hamilton af te schermen..."

Lewis Hamilton: "Wereldtitel is nog lang niet binnen"

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft een comfortabele voorsprong op Sebastian Vettel in het kampioenschap van de Formule 1, maar leunt allerminst achterover. "Ik heb namelijk niets te verdedigen, ik ben nog steeds op jacht naar de titel", zei hij op het circuit van Suzuka, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Japan wordt verreden. Het verschil met dichtste achtervolger Vettel bedraagt 34 punten, met nog vijf races te gaan. "De beste strategie is races blijven winnen. Dat is het doel. Hoewel ik geen onnodige risico's zal nemen", aldus Hamilton, die voor de vierde keer wereldkampioen kan worden.





Hamilton is door tegenslag bij Ferrari in de laatste twee races fors uitgelopen op naaste concurrent Vettel, maar heeft wel moeten constateren dat de auto van Mercedes niet meer superieur is. De Ferrari's en ook de Red Bulls zijn inmiddels op zijn minst gelijkwaardig. "Mijn auto is net als ik. Hij heeft veel potentie, maar doet niet altijd wat hem gezegd wordt te doen."