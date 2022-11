Rekenhof waarschuwt voor "sneeuwbaleffect" op overheidsschuld

Op basis van de ontwerpbegroting zal de Belgische schuldgraad stijgen van 105,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 naar 108,2 procent in 2023, schrijft het Rekenhof. Voor de federale overheid en de sociale zekerheid wordt bij ongewijzigd beleid uitgegaan van een stijging van 87,7 procent in 2024 tot 93,5 procent van het bbp in 2027. Het bbp van een land of van een regio is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd.