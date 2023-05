Reizigers TUI fly lopen vertraging op van bijna 48 uur na technisch probleem: “Passagiers opgehaald met vervangtoestel”

UPDATEEen vliegtuig van Tui fly België dat maandagavond vanuit Egypte naar Zaventem zou vliegen, staat wegens een defect nog steeds aan de grond. De gestrande passagiers brachten gisteren een hele dag door op de luchthaven, om ‘s avonds laat opnieuw te horen dat ze nog een nacht in een hotel moesten doorbrengen. Intussen zijn de reizigers met een vervangtoestel eindelijk op weg naar Brussel, twee dagen later dan gepland.

De vlucht ‘TUI fly TB 3012' zou maandagavond om 20 uur vanuit de toeristische badplaats Hurghada vertrekken, om diezelfde avond rond 0.50 uur te landen op Brussels Airport.

“Gisteravond (maandag, red.) kregen we echter te horen dat de vlucht niet meer zou vertrekken vanwege een technisch defect”, vertelt passagier Tom Waterschoot. “We zijn naar een hotel gebracht, waar we de nacht hebben doorgebracht. Vanmiddag (dinsdag, red.) zijn we terug naar de luchthaven gebracht.”

Het vliegtuig bleek echter ook dan nog niet vertrekkensklaar. “We zouden volgens de nieuwe planning dinsdag om 18 uur vertrekken, om rond 23 uur in Brussels Airport te landen”, vervolgt Tom Waterschoot. Maar omstreeks 21.30 uur dinsdagavond zat de groep passagiers nog steeds zonder enige informatie op de luchthaven. “Schandalig”, klonk het. “Wij voelen ons zwaar in de steek gelaten.”

Even later, rond 21.45 uur, volgde dan toch een sms van TUI fly. Die meldde een nieuwe vertrektijd, woensdag 3 mei om 14 uur, of bijna 48 uur later dan de oorspronkelijke vertrektijd. De gestrande passagiers werden opnieuw naar een hotel gebracht, waar de gemoederen even hoog opliepen. “We kwamen rond middernacht aan in het hotel. Daar werd het TUI personeel uitgejouwd.” Enkele passagiers hielpen het hotelpersoneel om de kamers op een vlotte manier te verdelen en de rust te laten weerkeren.

Vervangtoestel

Heel wat passagiers lieten bovendien weten dat ze niet naar huis willen met een vliegtuig waarmee een technisch probleem is dat blijkbaar zo moeilijk opgelost raakt. Die reizigers kunnen gerust zijn, want de terugvlucht zal worden uitgevoerd met een ander toestel, laat woordvoerder Piet Demeyere van TUI weten. “We hebben de voorbije dagen alles op alles gezet om het technisch defect aan het toestel te verhelpen. Er is speciaal een technicus overgevlogen vanuit België”, vertelt Demeyere.

Om ervoor te zorgen dat de vertraging niet nog verder zou oplopen, is echter beslist om een vervangtoestel te sturen. “Wisselstukken moeten namelijk eerst door een uitgebreide veiligheidscontrole, en na herstelling moet een toestel ook volledig gekeurd worden. Dat zijn procedures die erg veel tijd in beslag nemen", legt de woordvoerder uit.

Om iets voor 14 uur (plaatselijke tijd) kon de terugvlucht dan eindelijk vertrekken, laat Tom Waarschoot weten aan onze redactie.

600 euro

TUI fly belegde dinsdagavond nog een crisisvergadering over het lot van de getroffen passagiers. Zij kregen naast twee - verplichte - extra overnachtingen in Egypte ook vouchers om iets te eten en drinken op de luchthaven in Hurghada. Bovendien krijgt elke passagier ook een compensatie van 600 euro. “TUI zal zelf contact met hen opnemen en dat geld staat normaal binnen de week op hun rekening", verzekert Demeyere.

Volledig scherm Voor de tweede dag op rij wachten de passagiers in de luchthaven op nieuws van TUI fly. © RV

Extra verlof

Dinsdag in de vooravond steeg de spanning op de luchthaven ook al even, met woedende passagiers die zich tegen het luchthavenpersoneel keerden. Naarmate de tijd verder tikte, nam het ongenoegen toe. “Er is veel frustratie omwille van het gebrek aan communicatie”, zei passagier Tom Waterschoot, die zelf vandaag voor zijn werk op een andere vlucht had moeten zitten.

“Niemand van ons ziet het nog positief in”, liet een andere passagier ons gisteren weten via de tiplijn 4040. “Er zijn gezinnen bij met baby’s, met meerdere kinderen, ... en zomaar extra dagen vakantie regelen op het werk, is niet simpel om rond te krijgen.”

Volledig scherm Bij de getroffen reizigers zijn ook gezinnen met kinderen. © RV

