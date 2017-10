Reizigers dagen TUIfly voor rechter wegens truc met vluchttijden 09u30

Bron: Het Nieuwsblad 0 belga Zo'n tachtig reizigers dagen de luchtvaartmaatschappij TUIfly voor de handelsrechter wegens gesjoemel met vluchttijden. Dat meldt Het Nieuwsblad. TUIfly zou op de tickets een te lange vluchttijd vermelden, om geen compensatie te moeten betalen bij vertraging. Het bedrijf ontkent dat.

Volgens de organisatie Claim It, die de passagiers vertegenwoordigt, is er een grens overschreden. "Wij hebben TUI op een kwalijke truc betrapt", zegt Claim It aan Het Nieuwsblad. Aankomstborden in luchthavens meldden meermaals een vertraging van meer dan drie uur, terwijl de vertraging volgens de tijden op de tickets net geen drie uur bedroeg, aldus de organisatie.

Wanneer passagiers met een vertraging van meer dan drie uur op hun eindbestemming aankomen, hebben ze recht op een schadevergoeding. Maar volgens Claim It is de tijd die op de tickets vermeld staat soms zelfs een uur langer dan de werkelijke vluchttijd. Zo zou TUIfly het risico op schadevergoedingen verkleinen.

TUIfly geeft in een reactie toe dat het eventuele vertragingen incalculeert, zeker tijdens vakantieperiodes. Maar dat doet het naar eigen zeggen "om onze reizigers zo veel mogelijk zekerheid te geven over hun aankomsttijd" en dus niet om schadevergoedingen te voorkomen.

Claim It neemt geen genoegen met die uitleg. "Veertig minuten tot een uur is echt misleiding."