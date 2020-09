Reisbureau dient tweede verzoekschrift in bij Raad van State tegen rode zones AMPH

10 september 2020

17u08 2 Het reisbureau dat naar de Raad van State, een administratief rechtscollege, is gestapt tegen de beslissing van de FOD Buitenlandse Zaken om Spanje en een groot deel van Frankrijk rood te kleuren, heeft donderdag een tweede verzoekschrift ingediend.

Het eerste verzoek wordt komende vrijdag 11 behandeld, maar de FOD Buitenlandse Zaken heeft ondertussen de tijd gehad om woensdag nieuwe beperkingen in te voeren. Damien Keutgen, zaakvoerder van reisbureau RTK Travel Center, heeft dus beslist om snel een tweede verzoekschrift in te dienen met dezelfde motieven.

Vooral een vergelijking met de huidige situatie in Brussel, lijkt voor de nodige frustratie te zorgen. "De Belgische burgers begrijpen niet waarom ze zich zonder beperkingen kunnen bewegen in Brussel, een rode zone met een besmettingsgraad die veel hoger ligt dan in bepaalde andere rode zones die verboden zijn", aldus Keutgen.

"België is het enige land van de Europese Unie dat zijn grenzen sluit voor landen die bestempeld zijn als rode zone, zonder zich te rechtvaardigen over de proportionaliteit van deze maatregel, terwijl Europa oproept tot meer samenhang tussen de lidstaten van de Europese Unie”, concludeert Keutgen.