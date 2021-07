Regisseur dag voor openingsceremonie Olympische Spelen ontslagen

Rode Kruis gaat wekenlang maaltijden uitdelen aan tiendui­zend gezinnen in rampgebied: “De mensen apprecië­ren dit enorm”

21 juli Het Rode Kruis is een gigantische operatie aan het voorbereiden om naar schatting tienduizend gezinnen in het rampgebied twee warme maaltijden per dag te bezorgen. De hulporganisatie is al op kleinere schaal gestart in de gemeente Trooz. “We hebben gisteren al 700 warme maaltijden bedeeld en dat wordt enorm geapprecieerd door de mensen daar”, vertelt Jan Poté, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen, aan onze redactie.