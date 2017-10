Regering-Trump gaat 'Clean Power Plan' van Obama intrekken, zegt milieuminister ADN

18u54 1 afp De regering-Trump gaat de wetgeving van Trumps voorganger Barack Obama over het klimaat intrekken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Milieu, Scott Pruitt, vandaag gezegd.

"Morgen ga ik een wetsvoorstel tekenen dat het zogenaamde Clean Power Plan (een plan om over te stappen op duurzame energie) van de vorige regering afschaft", zei Pruitt in een toespraak in Kentucky. Het CPP legt thermische centrales die fossiele energie gebruiken beperkingen van de CO2-uitstoot op.

AP Scott Pruitt.