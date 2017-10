Regering-Trump gaat 'Clean Power Plan' van Obama intrekken, zegt hoofd milieuagentschap ADN

18u54 3 afp De regering-Trump gaat de wetgeving van Trumps voorganger Barack Obama over het klimaat intrekken. Dat heeft Scott Pruitt, het hoofd van het Amerikaanse Milieuagentschap EPA, vandaag gezegd.

"Morgen (dinsdag, nvdr) ga ik een wetsvoorstel tekenen dat het zogenaamde Clean Power Plan (een plan om over te stappen op duurzame energie) van de vorige regering afschaft", zei Pruitt in een toespraak in Kentucky.

Het CPP legt thermische centrales die fossiele energie gebruiken beperkingen van de CO2-uitstoot op. Tegen 2030 moet die uitstoot met 32 procent verminderd worden ten opzichte van het niveau van 2005. Die maatregel zou leiden tot de sluiting van de meest verouderde en de meest vervuilende steenkoolcentrales in de VS.

Het Hooggerechtshof besliste vorig jaar al om de plannen in de koelkast te stoppen. Dat gebeurde nadat een dertigtal, voornamelijk Republikeinse, staten een klacht hadden ingediend. Pruitt had zich altijd al een van de meest fervente tegenstanders van het CPP getoond. "De oorlog tegen steenkool is voorbij", stelde hij vandaag.

De VS zijn de op een na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, na China.

AP Scott Pruitt.