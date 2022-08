Recordnettowinst van 428,5 miljoen euro, maar CEO Belfius ziet geen mogelijkheid om rente op spaarboekjes te verhogen

De kans is klein dat banken al voor het einde van het jaar hun spaarrente optrekken, zelfs al heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs de rentetarieven in de eurozone verhoogd met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Dat heeft de CEO van Belfius, Marc Raisière, vrijdag verklaard tijdens een persconferentie over de halfjaarresultaten. De staatsbank behaalde in het eerste semester haar beste halfjaarresultaat ooit en overweegt een interimdividend.

“Als de rente verhoogt, zijn bankiers niet in staat om dat ritme te volgen. Daar gaat altijd drie tot zes maanden over. De rente ligt nu op nul procent, wat betekent dat de banken niet meer moeten betalen als ze geld storten aan de centrale bank. Maar vergeet niet dat wij 11 basispunten betalen op spaarboekjes plus 30 basispunten taks”, aldus Raisière. “Verklaren dat de bankwereld, waaronder Belfius, voor het einde van het jaar globaal zijn spaarrente zal verhogen, zou een leugen zijn.”

Voor zijn eigen bank ziet Rasière alvast geen mogelijkheden om dit jaar de rente op de spaarboekjes te verhogen. Of dat volgend jaar wel mogelijk is, valt nog af te wachten. Veel zal afhangen van de macro-economische gebeurtenissen en de toekomstige beslissingen van de ECB. Een verhoging zou namelijk eventueel wel mogelijk zijn van zodra de basisrente met nog eens 40 of 50 basispunten stijgt.

De ECB heeft op 21 juli voor het eerst sinds 2011 de rente opgetrokken om de inflatie te bestrijden. Door de rente op te krikken, wordt lenen duurder. Dat zou ertoe moeten leiden dat er minder geld in omloop komt en de economie afkoelt.

Beste halfjaarresultaat ooit

Belfius heeft in het eerste semester een nettowinst geboekt van 428,5 miljoen euro, een stijging met 23 miljoen euro tegenover vorig jaar en het beste halfjaarresultaat ooit.

De totale opbrengsten van de staatsbank kwamen uit op 1,309 miljard euro, een stijging met 6,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettorenteopbrengsten van de bank stegen met 1,4 procent tot 808 miljoen, de nettocommissieopbrengsten stegen met 4,6 procent tot 377 miljoen. De opbrengsten van de verzekeringsactiviteiten bleven stabiel, op 266 miljoen euro.

Terwijl de bankactiviteit 320,9 miljoen euro (+31 miljoen) leverde aan de nettowinst, genereerde Belfius Insurance een nettoresultaat van 107,6 miljoen, wat minder was dan in de eerste zes maanden van vorig jaar (116 miljoen). “Die cijfers vergelijken voor een half jaar heeft weinig zin, aangezien we dit jaar in februari zware stormen hadden. Vorig jaar waren er de stormen in juli”, zegt Raisière.

“We hebben een sterk resultaat geboekt ondanks de complexe situatie van volatiliteit, renteverhogingen, de oorlog in Oekraïne en de inflatie”, aldus CEO Raisière. “Dat is het gevolg van een blijvend sterke commerciële groeidynamiek, goed gediversifieerde inkomsten en een duurzaam, strikt en proactief financieel en risicobeheer.”

“Recordresultaat halen voor dit jaar is geen prioriteit”

De CEO wilde vrijdag geen uitspraken doen over de vooruitzichten voor heel het jaar 2022. “Ik wil daarover voorzichtig zijn. Ik denk dat de economie een beetje gaat vertragen door de huidige onzekerheid”, zei hij. “We willen blijven groeien in de verschillende segmenten, maar op een gezonde manier. Een recordresultaat halen voor dit jaar is geen prioriteit.”

De bank bereidt zich ook voor op het uitbetalen van een mogelijk interimdividend. “Het is aan de aandeelhouders (de overheid, red.) om daarover te beslissen, in september weten we het antwoord. Wij zijn alvast in staat om een dividend uit te betalen”, aldus Raisière.

