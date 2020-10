Recordcijfers aantal coronabesmettingen in verschillende Europese landen AMPH

10 oktober 2020

16u17 0 Meerdere Europese landen hebben melding gemaakt van recordaantallen nieuwe coronabesmettingen. Het gaat om Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Rusland.

Nederland

In Nederland, met 17,46 miljoen inwoners, zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 6.504 nieuwe coronagevallen gemeld. Dit is opnieuw een dagrecord. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5.979 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5.983, maar dat is zaterdag bijgesteld.

Polen

In het 38 miljoen inwoners tellende Polen ging het ook om een nieuw dagrecord, voor de vijfde keer op rij. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat bij nog eens 5.300 mensen het virus is vastgesteld. Polen moeten vanaf zaterdag ook buiten verplicht mondkapjes dragen.

Tsjechië

In Tsjechië, dat ongeveer 10 miljoen inwoners telt, grijpt het virus ook snel om zich heen. De autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 8.618 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. De afgelopen drie dagen was ook al een recordaantal coronagevallen gemeld.

Tsjechië voert volgens cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC de lijst aan van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Premier Andrej Babis sluit ook een nieuwe lockdown niet uit. Komende maandag moeten alvast theaters, zwembaden, bioscopen en musea voor twee weken de deuren sluiten.

Oostenrijk

Oostenrijk met ruim 8 miljoen inwoners maakte zaterdag melding van een recordaantal van 1.235 nieuwe besmettingen. Het land is minder zwaar getroffen dan veel andere EU-landen, maar het virus greep er eerder dit jaar wel om zich heen in wintersportgebieden. Daarom worden après-ski-feesten in de ban gedaan.

Rusland

Ook in Rusland worden steeds meer besmettingen vastgesteld. Daar ging het zaterdag om 12.846 nieuwe coronagevallen, of de hoogste aangroei in 24 uur tijd sinds de start van de pandemie in het land. Vrijdag was nog maar het vorige dagrecord gebroken. In Rusland, met ongeveer 145 miljoen inwoners, is bij 1.285.084 mensen een besmetting vastgesteld, het hoogste aantal in Europa.

