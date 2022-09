Recordbeloning van 500.000 euro voor gouden tip naar overvallers kunstbeurs Tefaf

Royalty Doodsoor­zaak Queen niet bevestigd, was er onderlig­gen­de aandoening? “Problemen begonnen nadat Philip stierf”

Queen Elizabeth is niet meer, tot grote spijt van haar natie én de rest van de wereld. De vraag die op ieders lippen brandt: waaraan is de Queen precies gestorven? Was het een natuurlijke dood - de koningin was immers al 96 - of was er toch sprake van een ziekte?

9 september