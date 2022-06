RECONSTRUCTIE. Hoe belandde CD&V bij Nicole De Moor? “Als Nathalie Muylle de post had gewild, dan was zij staatssecretaris geworden”

Absenteïs­me bij de politie hoger dan in andere sectoren: "Verlies van 3.600 agenten"

Jaarlijks verliest de geïntegreerde politie het equivalent van zowat 3.600 agenten wegens absenteïsme, en dat op een totaal van 48.000 politieagenten. De afwezigheidscijfers liggen daarmee een pak hoger dan in de publieke sector in het algemeen, blijkt uit een grootschalige data-analyse die aan de UGent is uitgevoerd. “Kosten waar zelden bij stilgestaan wordt”, zegt onderzoekster Celien De Stercke. “Want de politie heeft 3.500 mensen tekort en de rekrutering verloopt niet vlot.”

