RECONSTRUCTIE. Digitaal overleg ontaardt in ruzie tussen Jambon en Vandenbroucke: met geroep en verwijten

“Alibaba-oprichter Jack Ma op bezoek in Nederland”

8:40 Jack Ma, de oprichter van het Chinese webwinkelconcern Alibaba, heeft verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen in Nederland bezocht. Dat meldt de Hongkongse krant ‘South China Morning Post’ op basis van ingewijden die zeggen dat Ma is geïnteresseerd in agrarische technologie. Het Engelstalige dagblad publiceerde ook een foto van Ma in een kas van een “onderzoeksinstituut in Nederland”.