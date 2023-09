RECONSTRUCTIE. De eerste 300 doden van Poetin: waarom hij maandag stiekem een fles champagne kraakt

Maandag is een bijzondere dag voor Vladimir Poetin. Misschien wel de belangrijkste verjaardag in heel zijn bestaan. Want het was op 4 september 1999 dat er een reeks van bomaanslagen startte, die meer dan driehonderd Russen doodde, maar Poetin aan het presidentschap hielp. Officieel had hij natuurlijk niets te maken met de terreur. Maar hoe komt het dan dat er FSB-agenten springstof in een kelder sleepten en het parlement over één van de ontploffingen ingelicht werd drie dagen vóór die werkelijk gebeurde?