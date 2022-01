Rechter verbiedt uitzending ‘De Kasteelmoord’ (VTM): “Elisabeth Gyselbrecht vraagt eigenlijk dat we er nooit nog iets over zeggen”

Volgens Faroek Özgünes is de advocate van Elisabeth Gyselbrecht vanmorgen naar de rechtbank gestapt. “Ze heeft op eenzijdig verzoekschrift een uitzendverbod gevraagd”, vertelt hij bij HLN LIVE. “De rechter is daarop ingegaan. Een ‘eenzijdig verzoekschrift’ betekent dat alleen de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht aan het woord is gekomen. De rechter heeft dus een beslissing genomen zonder allebei de partijen te horen. Er is nu beslist dat donderdag ook de advocaat van VTM gehoord zal worden. Daarna is het aan de rechter om een afweging te maken of de reeks alsnog uitgezonden mag worden of niet.”

Özgünes beklemtoont dat de reeks geen nieuwe elementen bevat en dat over de zaak een openbaar proces is gevoerd. De journalistieke code is overigens een gedragscode en mag niet gebruikt worden om censuur uit te voeren. En dat is wat Elisabeth Gyselbrecht lijkt te willen bewerkstelligen. “Ze vraagt eigenlijk dat we nooit nog iets zeggen over de kasteelmoord of dat we daar nooit meer over zouden berichten”, zegt hij in VTM NIEUWS.