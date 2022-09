Rechter geeft gedetailleerde lijst vrij van in beslag genomen materiaal Trump: 11.000 documenten en 90 lege mappen

UpdateEen Amerikaanse rechter heeft gisteren een gedetailleerde inventaris vrijgegeven van de documenten die vorige maand bij de huiszoeking in Trumps resort Mar-a-Lago in beslag werden genomen. Het gaat om een hele rits geheime documenten, alsook krantenknipsels en geschenken.

In totaal werden er 33 dozen aan materiaal in beslag genomen. Daarin zaten 18 documenten die het label “top secret” hadden, 54 documenten die als “geheim” bestempeld waren en nog eens 31 documenten die de stempel “confidentieel” hadden.

Er werden ook meer dan 48 lege mappen in beslag genomen met het label “geheim” en 42 lege mappen waarop vermeld stond dat ze dienden terugbezorgd te worden aan een stafmedewerker of een medewerker van het leger. Waarom deze mappen geen papieren bevatten, is niet duidelijk. Dit roept volgens internationale media de vraag op of wel alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.

Daarnaast troffen de speurders ook meer dan 11.000 niet-geheime overheidsdocumenten aan, zoals krantenknipsels en tijdschriften, maar ook geschenken en kledij.

‘The New York Times’ schrijft dat langzamerhand duidelijk wordt hoe belangrijke overheidsdocumenten lukraak tussen andere spullen lagen. Volgens de Amerikaanse krant lijken zorgen over het “overtreden van regels die de nationale veiligheid moeten beschermen” dan ook terecht. Ook levert de onthulling extra bewijs dat de bewering van Trump dat hij alleen “gedeclassificeerde” documenten in huis had “onwaar” is, schrijft The New York Times.

Status van het onderzoek

Rechter Aileen Cannon gaf vrijdag ook een document vrij waarin de rechtbank wordt geïnformeerd over de status van het onderzoek van de in beslag genomen documenten. Daarin zeggen de speurders dat ze een voorlopig onderzoek van het materiaal hebben afgerond en alle documenten die als geheim werden bestempeld eruit hebben gehaald. De documenten zullen nu verder worden onderzocht en beoordeeld, terwijl er verdere stappen in het onderzoek worden genomen, zoals het verhoren van bijkomende getuigen en een grand jury, luidt het verder. Een grand jury is in het Amerikaans strafrecht een jury van burgers die bevoegd is om gerechtelijke procedures te voeren, mogelijk crimineel gedrag te onderzoeken en te bepalen of strafrechtelijke vervolging moet worden ingesteld.

Het onderzoek van het ministerie van Justitie kan mogelijk nog op pauze gezet worden als rechter Cannon instemt met Trumps vraag om een speciaal onderzoeker aan te stellen die een onafhankelijk onderzoek moet voeren van de in beslag genomen documenten. Cannon liet donderdag echter verstaan dat ze medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten mogelijk toch laat verdergaan met het onderzoek om te beoordelen in welke mate de nationale veiligheid in het gedrang werd gebracht, zelfs als er een speciaal onderzoeker wordt aangesteld.

Het ministerie van Justitie meldde eerder al in gerechtsdocumenten dat het bewijzen heeft dat geheime documenten opzettelijk werden achtergehouden voor de FBI toen die in juni in Trumps woning binnenviel om ze op te halen.

