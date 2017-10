Rechter blokkeert Trumps transgenderverbod in het leger ADN

19u52

Bron: Belga 3 AFP Beeld van een demonstratie in New York afgelopen zomer tegen de beslissing van Trump om geen transgenders toe te laten in het leger. Een federale rechter in Washington heeft vandaag het verbod op transgenders in militaire functies tegengehouden. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder duidelijk gemaakt voorstander te zijn van zo'n verbod.

Trump had in juli via Twitter aangekondigd dat transgenders niet langer tot het Amerikaanse leger toegelaten kunnen worden. Het leger kan niet belast worden met de "enorme medische kosten" die met het toelaten van transgenders ontstaan, zo klonk het. De Republikein Trump wil daarmee een beslissing van zijn Democratische voorganger Barack Obama terugdraaien.

Na een klacht van enkele betrokken soldaten, oordeelde rechter Colleen Kollar-Kotelly vandaag echter dat er "een terugkeer naar het status quo" moet komen. Volgens de Amerikaanse media is de rechter van oordeel dat de klagers een grote kans hebben om hun slag thuis te halen. De beslissing kan daarom niet worden doorgedrukt worden zolang de zaak nog hangende is bij het gerecht.