Rechtbank beveelt dat Belgische wetgeving voor coronamaatregelen binnen 30 dagen in orde moet zijn - Taskforce Vaccinatie komt vervroegd samen over AstraZeneca-vaccin

Guatemala Joodse sektelei­der met Belgische nationali­teit gearres­teerd voor kinderont­voe­ring

31 maart In Guatemala heeft de politie een ultraorthodoxe en extremistische Joodse sekteleider gearresteerd. Yakow Weingarten, geboren in België en met de Belgische nationaliteit, wordt verdacht van kinderontvoering. Hij is de leider van Lev Tahor, een sekte die als bijnaam ‘de Joodse Taliban’ heeft en al in opspraak kwam voor kindermisbruik.