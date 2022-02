Rechtbank Amsterdam behandelt mogelijke overlevering van verdachte moord op kleuter Dean

RECONSTRUC­TIE. De lange autorit van Dave De Kock, voor hij kleuter Dean dumpte tussen de rotsblok­ken in zee

Op het moment dat de mama van Dean Verberckmoes zondag de politie inschakelde omdat haar zoontje was gekidnapt, was de kleuter van 4 al dood. Dave De Kock dumpte het lichaam van de jongen een dag eerder op het eiland Neeltje Jans. Speurders doen nu een oproep naar camerabeelden van de route die De Kock de uren daarvoor aflegde in Nederland, in de hoop dat Dean daarop te zien is. Want niémand lijkt Dean nog levend te hebben gezien in Nederland, wat de denkpiste dat de jongen al in België om het leven is gebracht, steeds aannemelijker maakt.

21 januari