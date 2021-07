Ramptoeristen hinderen opruimwerken in Durbuy: “Vrachtwagens met containers stonden 35 minuten geblokkeerd in verkeer”

Muziek Na het nieuws van zijn vermoede­lij­ke comeback: ‘Alors On Danse’ van Stromae is een hit op TikTok

15:29 Het is al zes jaar lang zo goed als muisstil rond Stromae, maar sinds begin deze week lijkt het erop dat Paul Van Haver (36), zoals de muzikant echt heet, met een nieuw album bezig is. En er is nog meer te doen rond het popfenomeen, want de remix van zijn nummer ‘Alors On Danse’ is momenteel een hit TikTok.