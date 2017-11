QUIZ: Vlamingen zijn zevende beste Engels-sprekers van de wereld: hoe goed is jouw Engels? Redactie

15u59

Bron: Belga, AD.nl 6 EPA Vlamingen behoren nog altijd tot de top als het op de beheersing van de Engelse taal aankomt. Dat blijkt uit de gisteren verschenen English Proficiency Index van Education First, een internationale onderwijsorganisatie. Hoe goed is jouw Engels? Doe hier de test!

Opgelet: op mobiel kan het even duren voor de quiz inlaadt.

België staat in de index van EF op de twaalfde plaats in de wereld in de ranking van 'non-native' (niet geboren) Engelstaligen, maar dat is de gemiddelde score van Vlamingen en Franstaligen bij elkaar opgeteld. Vlaanderen heeft nog altijd meer dan een straatlengte voorsprong als het gaat om de taal van Shakespeare. De Vlamingen halen gemiddeld de score "zeer goed", terwijl de Franstaligen genoegen moeten nemen met "gemiddelde kennis".

Vorig jaar stonden we nog op de 11de plaats. Die plaats verlies is in hoofdzaak te wijten aan een nieuw land dat werd opgenomen in de lijst van vergeleken landen: Zuid-Afrika, dat meteen goed is voor de 8ste plaats.

Vlamingen op 7

Zonder de Franstalige Belgen in de vergelijking, zouden de Vlamingen op nummer 7 staan (vorig jaar nog op 5) na Nederland, de Scandinavische landen en Singapore.

De Franstalige Belgen apart genomen zouden op plaats 25 eindigen (30 vorig jaar) tussen Litouwen en en Argentinië, maar wel nog voor Frankrijk (op 32). De kennis van de Engelse taal is er het voorbije jaar in Franstalig België wel wat op vooruit gegaan, meer zelfs dan bij de Vlamingen.

In totaal zijn 80 landen opgenomen in de vergelijkende studie.