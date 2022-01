QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Parlemen­tai­re commissie die aanval op Capitool onderzoekt dagvaardt vier socialeme­dia­be­drij­ven

De parlementaire commissie in de Verenigde Staten die de aanval op het Capitool onderzoekt, heeft aangekondigd vier socialemediabedrijven op te roepen om te getuigen. Twitter, Facebook-moeder Meta, YouTube en onlineprikbord Reddit kregen een dagvaarding in de bus en moeten gegevens over de bestorming van het Amerikaanse Capitool afstaan.

3:09