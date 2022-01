QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Izegem Familie van Piet (58) neemt advocaat onder de arm, na dodelijke val in werfput: “Dit moet uitge­klaard worden”

Met een burgerlijke partijstelling tegen netbeheerder Fluvius, een onderaannemer en de stad Izegem wil de familie van Piet Sintobin duidelijkheid over de omstandigheden waarin de 58-jarige Izegemnaar dinsdagavond in een werfput viel. De val werd de vrijgezel uiteindelijk fataal. “We beschuldigen niemand, maar we zijn het Piet verschuldigd deze stap te zetten”, zegt de familie.

