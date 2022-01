QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Muziek Tik­Tok-ster PinkPanthe­ress verkozen tot BBC Music’s Sound of 2022

De 20-jarige PinkPantheress is uitgeroepen tot winnaar van BBC Music’s Sound of 2022 Poll. Daarmee treedt ze in de voetsporen van vorige winnaars Adele, Sam Smith en Ellie Goulding. De artieste is nog maar een jaar actief bezig met muziek.

